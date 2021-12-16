Югра: выявлено 197 случаев ковида, умерло 7 человек

В Югре за минувшие сутки выявлено 197 новых случав коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщает региональный оперштаб, инфекция лабораторно подтверждена 20 муниципалитетах округа. Лидером по заболеваемости стал Нижневартовск – 60 человек, на втором месте Сургут и 26 человек, на третьем – Мегион и 18 человек.

У 159 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 35 диагностирована внебольничная пневмония, три человека болеют без проявления симптомов.

В больницах Югры находится 115 человек, которые переносят ковид в тяжелой форме, 92 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались семь человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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