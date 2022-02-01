У жителей Югры перестали считываться ковидные QR-коды

QR-код не читается – с такой ситуацией столкнулись на днях многие жители Югры и Сургута в частности. Горожане сообщили об этом в редакцию СургутИнформ-ТВ. Например, ранее распечатанный сертификат о вакцинации при проверке в торговых центрах оказывался недействительным.

Как сообщает СургутИнформ-ТВ со ссылкой на окружной департамент цифровых технологии, речь идет не о сбое в системе, а о масштабном обновлении всех электронных документов на портале Госуслуг. Информация об этом опубликована на сайте: 27 января, на портале Госуслуг было проведено масштабное обновление QR-кодов и сертификатов о вакцинации против коронавируса. В результате – все ранее сохранённые и распечатанные с сервиса документы перестали считываться при предъявлении».

Все QR-коды и сертификаты теперь хранятся в личном кабинете портала Госуслуг в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19». В одном месте собраны сертификаты о вакцинации и перенесённой болезни, ПЦР-тесты и результаты тестов на антитела.

Тем, кто столкнулся с подобной ситуацией, необходимо зайти на портал Госуслуг, сохранить обновленный QR-код на своём устройстве или заново его распечатать, говорится в сообщении портала Госуслуг.

Сургут, Елена Васильева

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