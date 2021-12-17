В Сургуте кондуктор высадила на мороз подростка с ДЦП. Прокуратура и СК начали проверку

Югорские прокуроры и следователи проверят автобусное предприятие, водитель которого пропустил остановку и не высадил пассажира.

Инцидент произошел вечером 10 декабря в Сургуте. Рейсовый автобус №11 проехал мимо остановки и не высадил пассажиров, одним из которых был 14-летний подросток Слава с ДЦП.

После того, как мальчик сообщил о пропуске остановки и потребовал отвезти его обратно кондуктор попросила его покинуть автобус.

Конфликт Слава снимал на телефон, но это ему не помогло – пришлось идти по морозу пешком, несмотря на имеющиеся ограничения двигательных функций.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение», – сообщает следственный комитет.

«При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – обещает прокуратура.

Историю рассказала в соцсетях мать мальчика. После этого в администрации города оперативно организовали проверку транспортного предприятия СПОПАТ. В компании уже извинились перед мальчиком и его семьей, кондуктора уволили. Действия водителя будут оценены в ходе служебного расследования.

Сургут, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»