Мэр Нижневартовска взорвал соцсети грибами из 2070 года

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко презентовал общественности и губернатору Наталье Комаровой план развития города на ближайшие 50 лет.

По мнению Кощенко, в 2070 году Нижневартовск будет выглядеть как гора посреди поля, на которой стоят небоскребы и растут гигантские грибы. Дополняет картину самолет Ан-2, парящий в небе.

Невозмутимая Комарова задала только один вопрос. «Ан-2 это из 2070 года? Или это какой-то другой летательный аппарат?», – спросила губернатор.

«Это созидательный образ», – невпопад ответил мэр и взорвал соцсети.

«Посмотрите на собирательный образ Нижневартовска из будущего. Затем протрите глаза и посмотрите снова – да, вы не ошиблись. Именно таким город в 2070 году видит его глава Дмитрий Кощенко. Видимо, грибы были не только на картинке», – пишет телеграм канал Baza.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»