Югорчанин во время ссоры с подругой выстрелил в годовалого сына

В поселке Кондинское мужчина выстрелил из ружья в годовалого сына. Мальчик получил тяжёлые травмы нижних конечностей и госпитализирован.

Инцидент произошел ночью 18 декабря 2021 года. Мужчина был пьян. Он ссорился со своей сожительницей, угрожал ей убийством и случайно произвел выстрел в сторону их совместного ребенка, – сообщили в СУ СКР по ХМАО

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 и ч.1 ст. 119 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством). Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.

Кондинский район, Ольга Федорова

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