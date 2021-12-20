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Понедельник, 20 декабря 2021, 13:05 мск

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В мэрии Лянтора прошли обыски

В администрации Лянтора (Сургутский район) прошли обыски. Оперативные мероприятия были организованы в рамках уголовного дела, возбужденного из-за незаконной выдачи земельных участков, предназначенных для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как сообщили изданию «Вестник Сургутского района» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО, фигурантов в уголовном деле пока нет. «Речь идет о должностном преступлении в администрации Лянтора или подведомственных им учреждениях», – сказал собеседник издания.

Лянтор, Ольга Федорова

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