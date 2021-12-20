Администрация Ханты-Мансийска игнорирует скандал с матерящимся мэром

В мэрии Ханты-Мансийска отказываются комментировать появившуюся в соцсетях аудиозапись, на которой некто с голосом, похожим на голос главы города Максима Ряшина, ругается матом.

«Я не буду это комментировать, никаких комментариев не будет», – сказала «Новому Дню» начальник управления общественных связей Лилия Гирш. Советник мэра Виктория Белозерова попросила написать вопрос в сообщении, прочитала его, но не ответила.

Сам глава столицы Югры Максим Ряшин также не берет трубку сотового телефона.

Запись совещания, на котором человек с голосом Ряшина устраивает разнос подчиненным по поводу некоего городского объекта, появилась в TikTok. Выступающий недоволен тем, что коллеги допустили к работе недобросовестного проектировщика. Название объекта и название компании-подрядчика не называется.

Ниже приводим расшифровку аудиозаписи.

«О…о вы устроились, б…ь. Я говорю, вы, б…ь, оппонируете. Я предлагаю, вы мне – это нельзя. Я говорю… Это не можно. Вы не о…и уже все? Что я тут скажу. Нагрузили меня, сука, проблемами. Я на себя эту ответственность взгромоздил в июле. А вы сейчас сидите и начинаете мне – это нельзя, то нельзя… Ни…я сами ничего не предлагаете. Денег… п…ц. Проектировщик ошибся. Кто, сука, этого проектировщика нашел?! Я его в первый раз в глаза видел. Где этот мудак, (произносит слово, похожее на фамилию Педун – прим. ред.), б…ь? Сделайте, на…й чтоб я его вообще здесь… В хантах чтоб его не было. Выселить его в жопу, б…ь. Он за все это отвечал. Так ведь, департамент? Вы…и на…й его с города, б…ь! Что сейчас по факту мы сидим, разбираемся? В то время, когда я сидел радостный… Слава богу, б…ь, хоть вывалили из экспертизы эту х…ю… что сейчас час, слава богу, расторговали как надо… Все в ручном режиме. Так, Светлана Александровна (возможно обращается к своему управделами Светлане Эрнст – прим. ред.)? А сейчас, выясняется, мы х…ю расторговали-то! Что, оказывается, у нас кризис, а теперь нам не хватает, х… знает, сколько денег на это на все. Н…я себе! А че мы в декабре сидели-то? В ноябре сидели. В январе сидели, радовались».

Стоит отметить, что проблема недобросовестных подрядчиков, особенно в сфере строительства, стоит остро практически перед каждым руководителем городов и районов. Действенных механизмов заставить подрядчика сделать работу качественно здесь и сейчас – не существует. Разбираться с ними приходится уже после того, как все сроки сорваны, объект не сдан или сдан, но работы проведены некачественно.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»