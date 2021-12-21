Нефтяники помогли губернатору Комаровой снизить дефицит бюджета Югры

Доходы бюджета Югры в 2021 году увеличены на 13 млрд 723 млн рублей (до 263 млрд 203 млн руб.).

По словам директора департамента финансов, замгубернатора Веры Дюдиной, основное увеличение – по налоговым доходам – почти 13 млрд рублей, из них 12,9 млрд рублей – в связи с уточнением суммы поступлений по налогу на прибыль крупнейшими налогоплательщиками.

При этом расходная часть бюджета уменьшена на 3 млрд 253 млн рублей. Таким образом, уточненный план по расходам составит 283 млрд 329 млн рублей. Дефицит бюджета округа сократился на 16,9 млрд, составив 20 млрд 125 млн рублей.

Проект закона о внесении изменений в бюджет автономного округа дума ХМАО рассмотрит в ходе заседания 23 декабря.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»