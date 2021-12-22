В столице Югры таксист спас провалившегося под снег школьника

В Ханты-Мансийске водитель такси спас школьника, провалившегося в снег почти с головой.

Выбраться самостоятельно ребенок не мог. Проезжавший мимо таксист по имени Максат вытащил мальчика из сугроба. Процесс спасения зафиксировали на видео пассажиры такси.

«Ехали с ребёнком в такси, в районе улицы Шевченко школьник провалился под снег почти по шею. Никто из людей (ни из прохожих, ни из проезжавших мимо машин) не остановился и не помог. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность таксисту Яндекса Максату, подвозившему нас, за, не побоюсь этого слова, спасение школьника! Ведь парень мог запросто перемёрзнуть, посидев ещё так в сугробах. Мир не без добрых людей всё-таки!)», – написал в соцсетях пассажир такси.

Между тем, в администрации Ханты-Мансийска заявили, что за день до инцидента сотрудники обслуживающей организации почистили улицу Шевченко.

«В данном случае, тротуар для пешеходов почищен и проход не затруднен, однако школьник намерено пошел через сугроб», – считают чиновники. Также в мэрии напомнили, что ответственность за детей вне школы несут родители.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»