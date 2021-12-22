За сутки в Югре от ковида скончалось 11 человек

За минувшие сутки в ХМАО зафиксировано 188 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. Больше всего заражений в Нижневартовске (62 случая), – сообщает оперштаб Югры.

Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 763 человека. Состояние 105 пациентов тяжелое, 81 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Скончалось 11 пациентов.

За весь период от COVID-19 умерли 1 923 человека.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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