В Югорске на пенсию проводили собаку, которая искала наркотики

В Югорске на пенсию проводили служебную собаку, которая искала наркотики. Пёс по кличке Степан теперь будет жить в семье местного жителя. Об этом рассказали в пресс-службе МВД ХМАО, также сюжет про английского спаниеля показали на местном телевидении ТК «Югорск ТВ». Собаке 8 лет, она ослепла на оба глаза. В отделе полиции ей уже подобрали замену.

Степан прослужил в отделе полиции 6 лет. У его нового владельца, Сергея Буртасова, уже есть 4 собаки. Мужчина признаётся, что у него раньше были спаниели. «Мы любим собак и кошек, у нас они все дружно живут», – отметил новый владелец пса.

«Тяжело прощаться с собакой. Я неоднократно с ней раскрывала преступления», – рассказала кинолог Карина Валдас.

Всего в отделе полиции Югорска три собаки. Каждая из них специализируется на поиске определённых предметов.

Югорск, Наталья Ефремова

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