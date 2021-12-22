В Югре обитатель ИВС отблагодарил полицию незамысловатыми словами

Перед новогодними праздниками в полицейский главк Югры пришло доброе письмо из изолятора временного содержания в городе Сургут.

Задержанный еще в сентябре мужчина пишет, что очень благодарен сотрудникам ИВС за заботу и просит начальство их похвалить.

«Он простыми и незамысловатыми словами говорит «спасибо» сотрудникам ИВСПиО №2 -начальнику учреждения майору полиции Евгению Рыбину и заместителю начальника старшему лейтенанту полиции Галине Гуленко», – рассказали в УМВД по ХМАО.

В письме сургутянин благодарит полицейских за человеческое отношение к тем, кто временно пребывает в изоляторе. Он поясняет, что находится в ИВС с сентября и «не понаслышке оценил заботу и внимание со стороны стражей правопорядка, а также их выполнение должностных обязанностей».

Сургут, Ольга Федорова

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