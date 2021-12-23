В Югре мошенники добрались до портала «Госуслуги»

Телефонные мошенники начали обманывать югорчан, прикрываясь сайтом «Госуслуг». Людям поступают звонки от неизвестного, который представляется сотрудником этого портала и сообщает, что прямо сейчас злоумышленники пытаются взломать учетную запись гражданина.

Про один такой случай подробно рассказали в УМВД по ХМАО. Жительнице поселка Березово позвонили «сотрудники госуслуг» и сообщили, что у нее происходит смена абонентского номера, привязанного к учетной записи. Якобы от имени гражданки запрошена справка 2-НДФЛ и подан запрос в кредитное бюро.

Затем ее перевели на сотрудника банка, а позже югорчанке перезвонили с подменного телефона дежурной части УМВД России по ХМАО.

«Звонивший представился как Бондаренко Р.П. Он рассказал, что мошенники пытались взломать учетную запись на портале «Госуслуги» и оформить на нее кредитную заявку. Затем псевдополицейский заверил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. И для того, чтобы поймать мошенников, необходимо закончить операцию по отмене кредитной заявки, – рассказали в УМВД ХМАО. – После с женщиной вновь связался вымышленный сотрудник банка с инструкциями, которые она «успешно» выполнила. В результате с банковского счета гражданки произошло списание более 37 тысяч рублей».

Теперь по этому факту возбуждено уже настоящее уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ («Кража»).

Березовский район, ХМАО, Ольга Федорова

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