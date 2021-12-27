В Югре работников сферы услуг и торговли обязали показывать свой QR-код клиентам

В Югре любой продавец, парикмахер, сантехник, таксист теперь обязаны предъявлять свой QR-код гражданину, которому они оказывают услуги.
Такое постановление подписала губернатор Наталья Комарова. QR-код необходимо предъявлять по первой просьбе (требованию) покупателей, лиц, которым оказываются услуги, выполняются работы, – говорится в документе.
Ханты-Мансийск, Ольга Федорова
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