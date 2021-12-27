В Нефтеюганске будут судить создателей террористической ячейки

В Югре в суд передали дело о создании террористической ячейки и вербовке в Нефтеюганске. В расследовании трое обвиняемых: 1965, 1980 и 1986 годов рождения. Один из мужчин, тот, что старше всех, находится в розыске, его уголовное дело выделили в отдельное производство.

Согласно фабуле дела, которую озвучивают в пресс-службе следственного управления СК ХМАО, двое мужчин – 1986 и 1965 годов рождения – были приверженцами радикального течения ислама, организовали ячейку международной террористической организации, подыскивали и вербовали сторонников. Одним из таких соратников стал присоединившийся к ним мужчина 1980 года рождения.

Следователи предполагают, что ячейка действовала в Нефтеюганске около 8 лет – с 2012 по 2020 годы. «Обвиняемые во время посещения мечети, а также по местам работы, приглашали посетителей мест поклонения и коллег на свои собрания, где под видом религиозной деятельности проводили беседы и проповеди, направленные на идеологическую обработку и склонение к членству и участию в деятельности террористической организации, распространяли, в том числе через сеть Интернет, материалы экстремистского содержания», – объясняют в СУ СК Югры.

Преступления выявили сотрудники РУ ФСБ России по Тюменской области.

Действия обвиняемого 1986 года рождения квалифицированы по ч.1 ст. 205.5 и ч.1 ст. 205.2 УК РФ (организация деятельности террористической организации и публичное оправдание терроризма). Соучастнику 1980 года рождения предъявлено обвинение по ч.2 ст. 205.5 и ч.1 ст. 205.2 УК РФ (участие в деятельности террористической организации и публичное оправдание терроризма).

Обвиняемые свою вину не признали.

Нефтеюганск, Наталья Ефремова

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