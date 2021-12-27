В Югре люди спасли лебедя, а гуси признали его вожаком (ФОТО)

В Ханты-Мансийском районе Югры спасли раненого лебедя. Сначала птицу подкармливали сотрудники предприятия, потом её забрал к себе местный житель. Сейчас лебедь обследован ветеринаром, его скоро отправят в питомник. Об этом рассказали в окружной службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений.

В ведомство в декабре текущего года обратился житель с.Реполово Ханты-Мансийского района. Он рассказал о раненом лебеде.

«Лебедь ещё в ноябре пришел к вагон-городку, находящемуся вблизи гидронамывного карьера на Южно-Приобском месторождении. У птицы было повреждено крыло, летать она не могла. Птица не агрессивная, с хорошим аппетитом. Сначала лебедя кормили работники, проживающие в вагон-городке, потом попросили забрать птицу из-за отсутствия кормов. В декабре гражданин забрал птицу к себе и поместил в вольер, где содержатся домашние гуси. Судя по поведению гусей, они признали лебедя вожаком! При приближении людей гуси обступили лебедя, как бы защищая его», – рассказывают в ведомстве.

Птица в хорошем физическом состоянии, но летать она уже не сможет – крыло срослось неправильно. Лебедя осмотрел ветеринар. После завершения карантина лебедя можно отправить в специализированный питомник.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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