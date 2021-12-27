Жительницу Сургута судили за призыв отстреливать чиновников

Сургут (Новый День, Ольга Федорова) –Жительницу Сургута Татьяну Оверину оштрафовали за комментарии в ВКонтакте. Под псевдонимом Анна Романова женщина возбуждала ненависть к чиновникам и вела «пропаганду их неполноценности». В постановлении суда приводится несколько комментариев, оставленных в Сети нарушительницей.

«Церберы и прихлебатели российского олигархата, требуют хвалебных отзывов?! Да их первыми надо расстреливать за пособничество в обнищании народа!», – писала Оверина. – «Пора уже осадить зарвавшихся трутней – чинуш!», «Их не ругать надо, а отстреливать! Как это делал Сталин!», «Сцуко, хочу в руки автомат и пройтись по кабинетам!», «Когда таких слушаешь, хочется брать в руки автомат....» и т.д.

Сотрудники прокуратуры, Центра по противодействию экстремизму и эксперты сургутского государственного педагогического университета пришли к выводу, что такие оценки чиновников формируют у пользователей сети «Интернет» негативное отношение к госслужащим и могут побуждать людей к действиям (в том числе вербальным), направленным на возбуждение социальной вражды.

На суде Татьяна Оверина факт правонарушения признала, однако пояснила, что это ее мнение, на которое она имеет право. Женщину оштрафовали на 10 тыс. рублей.

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