В Югре сотрудники школы забрали себе деньги, предназначенные для обучения детей

В школе поселка Ульт-Ягун были похищены деньги, выделенные по нацпроекту на образование детей. Образовательным учреждением были выданы и использованы сертификаты для школьников, которые якобы прошли обучение по дополнительным общеразвивающим программам.

«Как выяснилось, зачисление учащихся школы осуществлено в отсутствие согласия их законных представителей, соответствующее обучение они не проходили. – сообщили в прокуратуре ХМАО. – Полученные из муниципального бюджета денежные средства за счет субсидии незаконно выплачены работникам образовательного учреждения».

По итогам проверки в отношении заместителя директора школы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Ульт-Ягун, Ольга Федорова

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