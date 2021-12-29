В Югре бюджетнице грозит тюрьма за покупку фальшивого QR-кода

В Жительница Югорска, работающая в одном из муниципальных учреждений, купила поддельный сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Объявление о продаже документа она нашла в Интернете. Следуя инструкции, бюджетница отправила продавцам свои данные и квитанцию о банковском переводе на 5 тыс. рублей. Через некоторое время женщина получила фальшивый сертификат о пройденной вакцинации и передала его в отдел кадров.

«В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года», – сообщили в пресс-службе УМВД РФ по ХМАО, не уточняя, как полиции удалось выявить правонарушение.

Югорск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»