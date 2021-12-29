Губернатор Комарова присвоила почетное звание сыну экс-главы Югры

Депутату окружной думы ХМАО, сыну первого губернатора Югры Александра Филипенко – Василию Филипенко присвоено почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта Югры».

Награды парламентарий удостоен по решению губернатора автономного округа Натальи Комаровой, которая подписала соответствующее постановление.

«Наградой отмечены личные заслуги Василий Филипенко в создании условий для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, в подготовке спортивных клубных команд по различным видам спорта для участия в региональных, всероссийских и международных официальных мероприятиях», – сообщается на сайте окружной думы. Коллеги Филипенко уточняют, что созданная по его инициативе женская команда неоднократно побеждала на чемпионатах России по классическим и быстрым шахматам. Команда возглавляемого депутатом хоккейного клуба «Югра» стала чемпионом всероссийского соревнования по хоккею, обладателем Кубка В. Петрова и Кубка шелкового пути Высшей хоккейной лиги.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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