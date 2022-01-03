Власти Югры увеличили расходы на отдых чиновников в санаториях

Чиновникам Югры увеличили компенсацию расходов на санаторно-курортное обслуживание.

С 1 января 2022 года бюджет автономного округа будет оплачивать проживание в санаториях чиновникам в размере не более 3650 рублей (ранее 3509 руб.) за сутки на одного человека. А их детям не более 2006 рублей (ранее 1928 руб.) за сутки на одного человека.

Соответствующее постановление подписал первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов. Всего бюджет компенсирует 70 процентов расходов на санаторное обслуживание чиновника и 50 процентов на обслуживание ребенка.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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