В Сургуте появилась новая услуга – погрейся в остановочном комплексе за 99 рублей

Жители Сургут жалуются, что их лишают возможности бесплатно греться в павильонах на остановках общественного транспорта.

Один из салонов сотовой связи разместил объявление о том, что подождать транспорт и согреться в мороз внутри торговой точки стоит 99 рублей за полчаса. Исключение – дети в возрасте до 14 лет. Они могут греться бесплатно.

Фотографии объявления размещены в группе «К-Информ. Сургут» в ВКонтакте. Среди подписчиков развернулась дискуссия. Защитники коммерсантов говорят о том, что греющиеся в павильоне люди разводят грязь на полу и «кашляют на продавца».

Вторая сторона напоминает, что торговые точки на остановках остались благодаря населению и сетует, что «север уже не тот».

«На Севере, всегда подвозили людей в мороз бесплатно, в попутном направлении. Раньше ведь очередь, чуть ли не с ночи занимали и в БТИ, и стоматологию, и т.д. и т.п., кто на машине, те приглашали людей греться сами, – написал пользователь Сергей Пепко. – Как в ларьке, брать деньги, за тепло уму не постижимо. Похоже теряется отзывчивость, доброта, взаимовыручка, то, чем всегда славились северяне, или люди такие понаехали».

Фото – группа «К-Информ. Сургут» в ВКонтакте

Сургут, Ольга Федорова

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