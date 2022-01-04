В Сургуте задержан мужчина, который напал на девочку в лифте (ВИДЕО)

В Сургуте задержан мужчина, напавший на девочку в лифте. Инцидент произошел около 22 часов 2 января 2022 года в подъезде дома по адресу ул. Крылова, 30. Видеокамеры в лифте зафиксировали, как мужчина 1994 года рождения начал приставать к 15-летней девочке с поцелуями. Когда лифт остановился на этаже, девочка выскочила, а ее преследователя задержал местный житель.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней).

«Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Сургут, Ольга Федорова

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