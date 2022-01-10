В Сургуте из-за угрозы взрыва эвакуировали жилой дом

В Сургуте неизвестный сообщил о минировании дома по адресу Югорский тракт, 1. Сейчас там работают спецслужбы и кинологи, территория оцеплена, – сообщает СургутИнформ-ТВ. Жители высотки были эвакуированы.

В окружном УМВД рассказали, что это не первое сообщение за день о якобы заложенном взрывном устройстве. Уром в мессенджерах появилась информация о том, что заминирована одна из школ Нижневартовска, однако никакого устройства там не нашли.

Сургут, Ольга Федорова

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