В Югре мужчина отправил всему миру интимные фото своей бывшей

В Урае (ХМАО) возбудили уголовное дело в отношении мстительного мужчины, который после расставания с женщиной отправил в публичный доступ её фотографии интимного характера.

Женщина обратилась в полицию. Как рассказали в пресс-службе управления МВД по ХМАО, женщина 1985 года рождения, проживает в Ханты-Мансийске. Она встречалась с жителем Урая 1984 года рождения. Пока они были в отношениях, мужчина сделал на память несколько фото интимного характера – женщина не возражала.

Как уточняют в полиции, после расставания эти фотографии он скинул через «Watsh App» «неограниченному количеству лиц».

Дело возбуждено по ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Урай, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»