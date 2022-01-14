В Нижневартовске эвакуируют учеников и педагогов школ

В Нижневартовске с утра 14 января сразу в несколько школ поступило сообщение о минировании. Педагогов и учеников эвакуировали, на месте работают кинологи и полиция. Аналогичные сигналы поступили накануне в городские учреждения – также проводилась эвакуация. Кроме того, ложные сигналы о минировании поступали 13 января в учреждения Тюмени.

«Поступило сообщение о минировании в средних школах №№15, 21, 29, 32, 42.

На данный момент принято решение об эвакуации обучающихся и педагогического коллектива. На месте работают кинологи и сотрудники полиции.Напомним, подобные звонки уже поступали в 15 школу, после проведения оперативных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов информация не подтвердилась», – рассказали в мэрии Нижневартовска.

Там напомнили, что в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы – с трех до пяти лет.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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