В Югре ОПГ обслуживала антиваксеров

Нижневартовск (Новый День, Ольга Федорова) –В Югре два медика в компании с шестью соратниками наладили поставку QR-кодов для антиваксеров.

За денежное вознаграждение члены организованной преступной группы незаконно вносили ложные сведения в медицинские документы и Единую государственную информационную систему о якобы сделанных прививках от коронавируса. Никакая вакцинация при этом не проводилась. П осле такой процедуры не 14 жителей Нижневартовска получили QR-коды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население на принятие мер по устранению такой опасности) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ, в том числе для модификации информации, содержащейся в ней), – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

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