В Сургуте вынесли приговор учителям физкультуры, по чьей вине утонул ребенок

В Сургуте суд вынес приговор двум учителям физкультуры, на уроке которых в бассейне утонул ребенок.

ЧП произошло в феврале 2021 года. Урок по плаванию вели сотрудники 31 школы. Они недосмотрели за третьеклассником, в результате мальчик захлебнулся. Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии, где в последующем скончался.

Оба педагога приговорены к ограничению свободы на два года. «Указанные лица ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности, не обеспечили охрану жизни и здоровья одного из учеников 3 класса, оставили без присмотра последнего, хотя были обязаны осуществлять постоянный контроль за поведением и местонахождением детей и предупреждать опасные ситуации», – сообщает СУ СКР по ХМАО.

Сургут, Ольга Федорова

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