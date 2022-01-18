На трассах Югры ограничат движение из-за метели

В Югру пришла непогода. Во вторник 18 января прогнозируется метель. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. В этой связи ограничено движение на нескольких трассах Югры, – сообщает СургутинформТВ.



Это коснется сразу ряда участков: с 43 по 60 км автодороги «Нефтеюганск-Сургут», с 18 по 100 км автодороги «Сургут-Нижневартовск», с 21 по 91 км автодороги «Сургут-Лянтор», с 91 по 116 км автодороги «Лянтор-Нижнесортымский» и с 34 по 244 км автодороги «Север» (Сургут-Когалым-граница ХМАО). Кроме того, ограничения установлены с 0 по 41 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск». Это значит, что движение для автобусов и грузового транспорта на этих участках во время метели будет закрыто.



Напомним, накануне в Сургуте аномальный ветер поломал сразу несколько елок. Сегодня из-за сильного бокового ветра в аэропорту Сургута задержали сразу пять рейсов в такие города, как Москва, Новосибирск, Тюмень, Уфа. Не мог аэропорт и принимать некоторые рейсы.

Сургут, Ольга Федорова

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