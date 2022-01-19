В Югре вынесли приговор врачу, бравшему взятки с инвалидов

Суд приговорил заведующего ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы к трем годам лишения свободы. Мужчина брал взятки с пациентов за внеочередное проведение операций по протезированию опорно-двигательного аппарата.

Осужденный вынуждал обратившихся на прием инвалидов платить ему лично. Не желая ожидать очередь, которая могла затянуться на несколько месяцев, люди соглашались. В итоге подсудимый получил взятки от 8 пациентов на общую сумму 980 тысяч рублей. В декабре 2020 года он был задержан с поличным.

В ходе следствия выяснилось, что некоторых пациентов он вводил в заблуждение, сообщая о платности установки протеза, который на самом деле устанавливается за счет средств обязательного медицинского страхования.

Врач был признан виновным в совершении 5-ти преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 290 УКК РФ (получение взятки в значительном размере), 3-х преступлений, предусмотренных п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Несмотря на признание вины и раскаяние осужденного, судебная коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа определила наказание виновному в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн 750 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Сургут, Ольга Федорова

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