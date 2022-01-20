Начинается суд над управленцем РЖД, который взял служебный вагон для поездки в Ноябрьск

В Сургуте будут судить заместителя начальника Свердловской железной дороги ОАО «РЖД» Вячеслава Баскала. Он использовал служебный вагон в личных целях и ездил на нём из одного города в другой. Как сообщает 20 января 2022 года Уральская транспортная прокуратура, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1. ст285 УК РФ).

«По версии следствия, обвиняемый использовал служебный вагон для следования по маршруту ст. Сургут – ст. Ноябрьск-1 – ст. Сургут. Свердловской железной дороге причинён ущерб на сумму более 92 тыс. рублей (затраты на обслуживание и заправку локомотива, оплату труда локомотивным бригадам). Ущерб подсудимым возмещён» – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Там добавили, что дело будет рассматривать Сургутский городской суд.

Других пояснений в пресс-службе ведомства получить не удалось.

Сургут, Наталья Ефремова

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