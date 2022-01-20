В Югре выявлены случаи заражения омикроном. «Получено 2 сообщения о наличии мутации Омикрон у 2 жителей автономного округа», – сообщает окружное управление Роспотребнадзора.

О первом случае сообщение поступило из Управления Роспотребнадзора по Омской области. Житель Югры, находясь в отпуске, посетил родственников в нескольких субъектах страны и в городе Омске почувствовал себя больным.

По результатам ПЦР-тестирования и молекулярно-генетического исследования в научной организации Роспотребнадзора Омска был подтвержден Омикрон-штамм. «По мере получения отрицательного экспресс-теста пациент вернулся домой. Тем не менее, при получении данной информации все лица, контактировавшие с данным пациентом обследованы, противоэпидемические мероприятия проведены. Данный случай заболевания зарегистрирован по Омской области», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Второй пациент вернулся из отпуска в Египте. Круг его контактных также установлен, взят под наблюдение, изолирован.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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