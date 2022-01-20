Сургутские батюшки стали звездами тик-тока (ВИДЕО)

Видео от Сургут сейчас

Видеоролик, на котором югорские православные батюшки бросают в сугроб семинариста из Филиппин, набирает миллионные просмотры в соцсетях. На нем четверо священников раскачивают, а затем закидывают в снег визжащего иностранца. Выбраться самостоятельно у мужчины не получается.

Действие происходит на территории храма Георгия Победоносца в Сургуте. Автор шуточного ролика, священник отец Альвиан, рассказал журналистам ugra-news, что филиппинец не испытал культурного шока, так как уже четвертый год учится в Югре и к сибирским морозам привык.

Сургут, Ольга Федорова

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