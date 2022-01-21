В Югре мужчина погиб под ратраком на горнолыжной базе

На горнолыжной базе в городе Пыть-Ях погиб работник. В четверг, 20 января, 52-летний мужчина спустился на тюбинге со склона базы во время работы снегоуплотнительной техники.
У подножья горнолыжного склона он столкнулся с двигающимся во встречном направлении ратраком, в результате чего получил смертельные травмы. Следственный комитет начала проверку: выясняются детали и иные обстоятельства произошедшего, в том числе причины, способствовавшие происшествию.
Пыть-Ях, Ольга Федорова
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