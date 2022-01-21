В Югре спасли замёрзшего в 30-градусный мороз ребёнка, который потерял сознание и остыл до 18 градусов

В Сургуте врачи спасли замёрзшего полуторогодовалого ребёнка, который в минус 30 градусов случайно оказался на улице. Температура мальчика на момент поступления в больницу составила 18,5 градусов. Сутки врачи разогревали ребёнка до нормальной температуры 36,6 градусов. ЧП случилось перед новым годом – 31 декабря. Об этом сообщает глава Депздрава Югры Алексей Добровольский в своём инстаграм 21 января 2022 года. Г-н Добровольский уточняет, что сейчас ребёнок дома.

Как пояснил глава Депздрава, ребёнок вышел на веранду дома, дверь захлопнулась. Когда «скорая» доставила ребёнка в больницу, его сердце билось очень редко – с частотой около 30 ударов в минуту, дыхание тоже было крайне редким – около трёх в минуту.

По словам Добровольского, это редкость, что сердце билось при температуре тела в 18 градусов, так как во время операций на сердце температуру намеренно снижают до 27 градусов – и сердце уже не бьётся.

В сургутской городской больнице ребёнка согревали со скоростью 0,5-0,7 градусов в час и поддерживали дыхание аппаратом ИВЛ. После этого мальчика перевели в Нижневартовскую окружную детскую больницу, там он пришёл в сознание, пишет Добровольский. Очевидно, до этого ребёнок был без сознания.

«Ребёнок не только выжил, но и имеет благоприятный исход», – говорит глава Депздрава Югры.

Ни в Сургутской городской больнице, ни в детской больнице Нижневартовска не смогли прокомментировать инцидент.

Неясно пока, сколько времени мальчик пробыл на улице и не обморожены ли у него конечности.

Сургут, Наталья Ефремова

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