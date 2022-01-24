В Югре ввели новые коронавирусные ограничения

Власти Югры ввели новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В частности, гражданам в возрасте 60+, а также имеющим хронические заболевания рекомендовано соблюдать режим обязательной самоизоляции.

Работодателям предписано перевести 60% сотрудников (в первую очередь пожилых людей) на дистанционную работу, а тех, кто возвращается из командировок и отпусков, допускать на рабочее место только при наличии отрицательного результата теста на ПЦР.

Департаменты Югры должны организовать регулярные телефонные опросы пожилых граждан, находящихся на обязательной самоизоляции, о состоянии их здоровья и с целью выявлении потребности в адресной помощи.

В Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Советском районе, Сургуте, Урае, Югорске и Ханты-Мансийске с 25 января по 8 февраля образовательные организации, реализующие программы общего, дополнительного, профессионального и высшего образования перейдут на электронное обучение и дистанционные технологии.

Кроме этого, в постановлении, подписанном губернатором Натальей Комаровой, департаменту здравоохранения ХМАО приказано до 28 января сформировать временный кадровый резерв из числа врачей и обеспечить готовность к развертыванию дополнительного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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