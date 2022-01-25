В Югре мужчина покусал полицейского

Нефтеюганск (Новый День, Ольга Федорова) –Жители одного из домов в Нефтеюганске 19 января вызвали полицию, чтобы утихомирить соседа. Мужчина был нетрезв и издавал слишком много шума в вечернее время.

Приехавший на место сотрудник полиции потребовал от дебошира прекратить нарушение общественного порядка, однако мужчина набросился на полицейского и покусал его в правое плечо.

В итоге в отношении 33-летнего югорчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), – сообщает СУ СКР по ХМАО.

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