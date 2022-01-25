Тепловоз поезда Сургут-Екатеринбург сошёл с рельсов 25 января 2022 года в Тюменской области. Тюменская транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Как сообщили в РЖД, инцидент случился ночью – в 03:04 местного времени на перегоне Сузгун – Сетово двухпутного неэлектрифицированного участка Тобольск – Войновка Свердловской железной дороги. Сошла лишь одна колёсная пара.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

Как уточняют в Уральской транспортной прокуратуре, предварительная причина – дефект колёсной пары.

Сургут, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»