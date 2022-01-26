В Екатеринбурге судили контрабандиста из Югры

В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении жителя Югры, обвиняемого в контрабанде лесоматериалов.

В январе и феврале 2020 года мужчина организовал незаконное перемещение в Республику Узбекистан и Азербайджанскую Республику лесоматериалов объемом 571 м3 на сумму более 4,5 млн рублей.

Югорчанина признали виновным в совершении в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно и штраф 300 тысяч рублей.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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