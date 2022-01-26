В Югре белый маг снял с пенсионерки порчу от своего черного конкурента

Пенсионерка из Нижневартовска решила воспользоваться услугами гадалок и экстрасенсов. Через «Facebook» она нашла нужную страницу и начала переписку со специалистом – неким Магомедом Гурджиевым, который сообщил вартовчанке, что ей необходимо снять сгусток черной энергии.

За эту услугу женщина заплатила 7,5 тыс. рублей. Затем «маг» сказал, что дополнительно надо совершить уникальный обряд за 75 тыс. рублей. Тут у женщины закралось подозрение – она отказалась и переводить деньги заблокировала мошенника.

Самое интересное случилось потом. Через некоторое время пенсионерке позвонили, мужчина представился директором Школы Магов и сообщил, что Магомед Гурджиев занимался черной магией и навел на нее порчу. Звонивший предложил женщине провести чистку организма и убрать все плохое. Та согласилась и оплатила услугу.

После ритуала аферист сообщил, что за все переживания и стрессы от «Магомеда Гурджиева» вартовчанке положена компенсация и перенаправил ее в бухгалтерию. Там женщине сказали, что прежде, чем получить обещанную компенсацию необходимо оплатить налог.

«Тогда женщина поняла, что ее обманули, но в полицию сразу не стала обращаться, так как надеялась на то, что аферисты опомнятся и вернут ей ее личные сбережения. Таким образом, общаясь с мошенниками потерпевшая лишилась почти 208 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Нижневартовск, Ольга Федорова

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