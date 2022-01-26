«Дочка» Роснефти нарушает законодательство об экологической безопасности в Югре

В Югре природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства о промышленной и экологической безопасности в крупнейшем добывающем активе «Роснефти».

Как сообщает надзорное ведомство, принадлежащие ООО «РН-Юганскнефтегаз» нефтепроводы Южно-Балыкского месторождения эксплуатируются без регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, а также без заключенных договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Прокуратура внесла представление в адрес компании, однако меры к устранению нарушений законодательства приняты не были.

«В этой связи природоохранным прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании организации устранить нарушения. Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме», – сообщает прокуратура ХМАО.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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