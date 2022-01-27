В Югру поступила первая партия вакцины против коронавируса для подростков

В Югру поступила первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник М». Ее уже распределили по медицинским организациям Сургута и Ханты-Мансийска.

Как напоминают в правительстве округа, прививка рассчитана на детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинация проходит только при письменном заявлении родителей. По состоянию на 27 января вакциной «Спутник М» привито 13 подростков. За детьми, получившими прививку, установлено медицинское наблюдение.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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