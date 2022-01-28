В Югре задержали производителя детской порнографии

В Югре задержан производитель детской порнографии. Им оказался 22-летний житель Ханты-Мансийска. С октября 2018 года мужчина со страницы в одной из социальных сетей рассылал порнографические изображение своих несовершеннолетних родственников.

Позже выяснилось, что, пользуясь отсутствием родителей, в 2016 году мужчина совершил иные действия сексуального характера со своим 9-летним родственником. А в декабре 2020 года при аналогичных обстоятельствах совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней родственницы.

Педофил задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по п.«г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ и п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, насильственные действия сексуального характера).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможных иных эпизодов преступной деятельности», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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