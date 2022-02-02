В Ханты-Мансийске 7 человек пострадали в результате ДТП с автобусом

В Ханты-Мансийске ГИБДД и прокуратура округа проводят проверку обстоятельств ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло около восьми утра 2 февраля в районе дома номер 9 на улице Гагарина. Как сообщает пресс-служба ГИББ по ХМАО, по предварительным данным, водитель 1986 года рождения, не справился с управлением и допустил наезд на опору освещения и съезд в кювет. Из восьми находившихся в автобусе человек семеро получили травмы. Шесть человек были госпитализированы в окружную клиническую больницу, одному пассажиру была оказана помощь на месте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре, автобус «МАЗ-206»принадлежит муниципальному дорожно-эксплутационному предприятию.

На место ДТП выезжал Ханты-Мансийский межрайонный прокурор Майоров.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги.

При наличии основании будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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