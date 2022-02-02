В Югре предприниматель без лицензии заработал 21 миллион, работая со взрывоопасными объектами нефтянки

В Югре под суд отправлен предприниматель, который незаконно получил прибыль в 21 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры округа, преступление было выявлено в Нефтеюганске. Следствием установлено, что в период с 30 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года обвиняемый в рамках заключенного договора с нефтяным предприятием осуществлял предпринимательскую деятельность, связанную с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов III класса опасности. При этом лицензии на такую деятельность у бизнесмена не ыло, что является нарушением закона. Доход от незаконно оказанных услуг составил свыше 21 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Нефтеюганск, Елена Васильева

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