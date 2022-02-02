Врачи рассказали о необычном течении «омикрона» и его новых признаках

Коронавирус, которым сегодня заражаются тысячи югорчан в сутки, отличается необычным течением болезни. Врачи Сургутской окружной клинической больницы, где сегодня лечатся почти полсотни пациентов, отмечают у больных симптомы, которых ранее не было, сообщает «Сургут-ИнформТВ». К примеру, в начале пандемии врачи обращали внимание на потерю обоняния у пациентов с диагнозом COVID-19. Далее был период, когда болезнь у людей протекала тяжело, развивалась пневмония. Сейчас же у многих есть симптомы ОРВИ, среди которых не редкость «лающий кашель» – признак ларингита.

«Это проявление острой респираторной инфекции в виде ларингита не только у детей, но и взрослых. Но у детей встречается чаще чем у взрослых. Описаны в литературе случаи развития при заболевании новой коронавирусной инфекции новым видом вируса в виде бронхиалитов, назофарингита, то есть признаки ОРВИ и так далее», – отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения ХМАО-Югры Людмила Катанахова, которую цитирует sitv.ru.

Помимо ларингита, медики отмечают такие симптомы, как кишечные расстройства – при отсутствии каких-либо других проявлений инфекции. Особенно часто такая картина наблюдается у детей. Нетипичное течение болезни – один из поводов для врачей заподозрить у больного «омикрон». Пока проверка проб проводится не повсеместно, а выборочно. Новый штамм определяют в Роспотребнадзоре или лабораториях, лицензированных этим ведомством. ПЦР-тесты тех, кто им предположительно может быть заражен, медики направляют в окружную столицу. На 1 февраля, по официальным данным, выявлено 33 случая заражения омикроном в Югре.

«Прежде всего это, конечно, возвращение после пребывания в эндемичных территориях, за границей, это семейные очаги, это дети, в том числе, и взрослые с атипичной симптоматикой. В этих случаях проводились отборы и мониторирование проб на определение «омикрон», – пояснила Людмила Катанахова.

Омикрон это или другой штамм, на тактику лечения это никак не влияет, говорят медики. Заболевшим коронавирусом выписывают уже проверенные временем препараты. В арсенале врачей есть и новые лекарства. Правда, пока их применяют только для пациентов стационара. Они нацелены на то, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни. Некоторые из них подходят детям и беременным женщинам.

«Появились в рекомендациях новые препараты, и у нас есть возможность применять их и на территории нашего округа. Это моноклональные вирусонейтрализующие антитела. Почему мы и назначаем в ранние сроки, потому что мы вводим готовые антитела, которые помогут не допустить развития и дальнейшего прогрессирования заболевания, приостановить размножение вируса», – подчеркнула Людмила Катанахова.

По данным на 1 февраля, в стационаре СОКБ проходит лечение 51 беременная женщина, а также 23 ребенка, из них больше половины – это дети возрастом до одного года. Всего же в инфекционном отделении клинической больницы и в одном из корпусов тубдиспансера, где развернут ковидный госпиталь, 438 пациентов с COVID. На фоне высокой скорости распространения коронавируса в регионе растет количество госпитализированных. Неделю назад их было чуть более 250.

Сургут, Елена Васильева

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