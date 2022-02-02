Наркоторговец не довез на Ямал 10 кг наркотиков

10 кг наркотиков не довез на Ямал подозреваемый в наркоторговле. Машину, забитую свертками с марихуаной и гашишем, остановили в ходе спецоперации в Югре.

Как сообщил РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, выявить крупную партию наркотиков удалось благодаря проведенной спецоперации. Полция при поддержке отряда специального назначения «Гром» задержала подозреваемого в посёлке Барсово Сургутского района.

В салоне его транспортного средства было обнаружено около 2 кг марихуаны, гашиша, опия и кокаина. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

После проведения всех оперативных и следственных действий оперативниками была изъята еще одна крупная партия наркотиков. По результатам проведенного исследования экспертами установлено, что общий вес всех запрещенных веществ составил более 10 кг, в их числе свыше 3 кг марихуаны и 7,5 кг гашиша.

По имеющейся информации, 46-летний злоумышленник планировал распространять наркотики через тайники-закладки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Через Югру проходила транспортировка запрещенных веществ в соседний субъект.

В отношении фигуранта возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «Г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он заключен в ИВС в Сургуте.

Сургут, Елена Васильева

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