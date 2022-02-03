Власти Югры будут платить студентам-медикам за практику

В Югре студенты-медики с 1 февраля начнут получать выплаты за прохождение практики в условиях распространения коронавируса.

4 февраля этот вопрос будет рассмотрен правительством ХМАО. «Получить выплаты смогут студенты, ординаторы (включая иностранных граждан и лиц без гражданства) в период прохождения практической подготовки, направленной на участие в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19», – говорится в постановлении правительства.

Для обучающихся 4 курса по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» выплата составит 820 рублей в день.

Для обучающихся 5-6 курсов по образовательным программам высшего образования – программам специалитета «Лечебное дело», «Педиатрия» – 820 рублей в день.

Для обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры – 1370 рублей в день.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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