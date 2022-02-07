Прокуратура вернула работникам ООО «Строительно-монтажная компания № 21» долги по зарплате

В ХМАО прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате работникам ООО «Строительно-монтажная компания № 21».

Установлено, что предприятие имело задолженность по заработной плате перед работниками в размере свыше 1,7 млн рублей.

В целях восстановления нарушенных прав работников прокурор города внес директору организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы юридическим лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

В отношении руководителя организации также возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде), уточнили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре.

Белоярский, Елена Васильева

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