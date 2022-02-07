Женщина, подозреваемая в краже продуктов, ударила по голове сотрудницу полиции

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 29-теней местной жительницы. 2 января в 10 вечера она оказалась в полиции по подозрению в краже. Как сообщает пресс-служба СУ СРК по ХМАО-Югре, у подозреваемой уже были ранее судимости за преступления против собственности. В очередной раз оказавшись в отделении полиции, женщина, испытывая неприязнь к сотрудникам правоохранительных органов, ударила рукой по голове проходившую мимо сотрудницу полиции. Теперь она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.

Нижневартовск, Елена Васильева

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